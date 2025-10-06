В Бакинском порту зафиксирован рекордный показатель перевалки грузов

В Бакинском международном морском порту в январе-сентябре этого года было перевалено 6 млн 108 тыс. тонн грузов, что на 6,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщили Report в АЖД, это рекордный показатель перевалки грузов за последние 22 года деятельности порта.

В отчетный период наибольший рост зафиксирован в перевалке контейнеров. Так, за 9 месяцев этого года было перевалено 77 295 TEU контейнеров, что на 40,4% больше по сравнению с показателями того же периода прошлого года. Наряду с этим, наблюдался рост перевалки сухих грузов на 36,7%, а колесной техники – на 1,3%.

Благодаря укреплению роли Бакинского порта в международных маршрутах грузоперевозок, эффективному сотрудничеству с партнерами и новым логистическим инициативам прогнозируется не просто сохранение этой позитивной динамики, но и рост показателей до 100 тысяч TEU к концу года.

Отметим, что после интеграции Бакинского порта с АЖД, осуществленной с целью укрепления транзитного потенциала нашей страны, годовая мощность порта в кратчайшие сроки была увеличена со 100 тыс. TEU до 150 тыс. TEU без каких-либо дополнительных инвестиций.