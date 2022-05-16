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В Бакинском порту объем перевалки контейнеров увеличится в 5 раз

В Бакинском порту объем перевалки контейнеров увеличится в 5 раз Разработаны проекты, направленные на расширение территории порта и увеличение объема перевалки контейнеров до 500 тыс. TEU.
Инфраструктура
16 мая 2022 г. 12:35
В Бакинском порту объем перевалки контейнеров увеличится в 5 раз

Разработаны проекты, направленные на расширение территории порта и увеличение объема перевалки контейнеров до 500 тыс. TEU.

Об этом в интервью Report сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

Он отметил, что перевалка такого количества контейнеров - это достаточно большой объем для этого коридора: "В краткосрочной перспективе мы можем принять за цель перевалку в объеме 100-150 тыс. TEU".

"Потенциал Китая огромен. Например, 98% грузов из Китая в Европу в настоящее время перевозится по морю, а 2% - по суше. Получение одного процента в грузоперевозках по суше означает получить большой объем. В прошлом году между Европейским Союзом и Китаем было перевезено 13 миллионов TEU. Наш потенциал составляет 100 тысяч TEU, в рамках второй фазы планируется расширить объем до 500 тысяч TEU", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanından konteyner aşırılmasının 5 dəfə artırmaq üçün layihələr hazırlanıb

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