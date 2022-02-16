В бакинском метро установят шесть новых мощных вентиляторов

В этом году ЗАО "Бакинский метрополитен" закупит и установит в тоннелях шесть вентиляторов большой мощности.

В этом году ЗАО "Бакинский метрополитен" закупит и установит в тоннелях шесть вентиляторов большой мощности.

Как сообщает Report, в связи с этим с Артёмовским машиностроительным заводом "Ветнтпром" (Россия), заключен договор.

До этого Бакметрополитен тщательно изучил предприятия и системы в данной сфере и выбрал наиболее оптимальный вариант. Вентиляторы российской компании отличаются эффективностью и превосходят по качеству, техническим параметрам другие аналоги в мире. Данное оборудование более приемлемо с экономической точки зрения, удобен процесс обслуживания, ремонта и инспекции. Оно экономичнее в плане электроэнергии, а шкафы управления являются преобразователями частот. Обслуживание сервера проще и легче, компания выполняет его в несколько раз чаще, чем другие иностранные производители - в течение двух недель.

Заказаны вентиляторы двух типов по назначению. Четыре самых мощных типа "VOM 24-R" мощностью 75 кВт предназначены для вентиляции тоннелей. Еще 2 вентилятора типа "VOM 20" имеют мощность 55 кВт. Они будут служить для вентиляции станций и близлежащих к ним туннелей.

Новые вентиляторы более мощные и производительные по сравнению с предыдущим оборудованием и будут обеспечивать станции и туннели в 2-3 раза большим объемом свежего воздуха.

Их управление также будет осуществляться централизованно, в соответствии с современными требованиями. Для этой цели будут использованы оптико-волоконные кабели и современные технологические шкафы управления. Новые вентиляторы также имеют возможность более быстрого и гибкого переключения из режима в режим для повышения безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Новые вентиляторы будут установлены на "красной линии" в направлении "Гара Гараев - Нефтчиляр" и "Ахмедлы - Ази Асланов", а также на "зеленой линии" в направлении "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".

Наряду с этим, планомерно продолжаются работы по улучшению системы естественной вентиляции в тоннелях и на станциях метрополитена. С этой целью в 2022 году также предусматривается закупка и установка демпферов.