Виктор Кипиани предлагает создать на Южном Кавказе общую зону свободной торговли

Создание общей зоны свободной торговли на Южном Кавказе может расширить экономическое сотрудничество между странами региона и повысить их международную конкурентоспособность.

Об этом грузинскому бюро Report на круглом столе "Грузия–Азербайджан: Стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси заявил руководитель аналитической организации "Geocase" Виктор Кипиани.

По его словам, для сохранения Грузией своей значимости в региональных транспортных и логистических проектах важно поддерживать исторически сложившиеся связи с Западом и одновременно эффективно использовать возможности сотрудничества с Востоком.

Кипиани отметил, что региональные и международные процессы повышают значение энергетических маршрутов. На фоне продолжающегося конфликта в Украине он подчеркнул актуальность направлений транспортировки энергоресурсов, а также перспективы использования нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан для транспортировки казахстанской нефти.

По мнению аналитика, существующая энергетическая и транспортная инфраструктура Грузии и Азербайджана создает важные возможности для углубления сотрудничества двух стран.

Он также предложил обсудить инициативу создания общей зоны свободной торговли на Южном Кавказе.

Кипиани считает, что расширение регионального сотрудничества и экономических связей может способствовать укреплению роли Южного Кавказа в системе международных отношений.