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    Виктор Кипиани предлагает создать на Южном Кавказе общую зону свободной торговли

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 11:56
    Виктор Кипиани предлагает создать на Южном Кавказе общую зону свободной торговли

    Создание общей зоны свободной торговли на Южном Кавказе может расширить экономическое сотрудничество между странами региона и повысить их международную конкурентоспособность.

    Об этом грузинскому бюро Report на круглом столе "Грузия–Азербайджан: Стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси заявил руководитель аналитической организации "Geocase" Виктор Кипиани.

    По его словам, для сохранения Грузией своей значимости в региональных транспортных и логистических проектах важно поддерживать исторически сложившиеся связи с Западом и одновременно эффективно использовать возможности сотрудничества с Востоком.

    Кипиани отметил, что региональные и международные процессы повышают значение энергетических маршрутов. На фоне продолжающегося конфликта в Украине он подчеркнул актуальность направлений транспортировки энергоресурсов, а также перспективы использования нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан для транспортировки казахстанской нефти.

    По мнению аналитика, существующая энергетическая и транспортная инфраструктура Грузии и Азербайджана создает важные возможности для углубления сотрудничества двух стран.

    Он также предложил обсудить инициативу создания общей зоны свободной торговли на Южном Кавказе.

    Кипиани считает, что расширение регионального сотрудничества и экономических связей может способствовать укреплению роли Южного Кавказа в системе международных отношений.

    Свободная Экономическая Зона Азербайджано-грузинские отношения
    Cənubi Qafqazda azad ticarət məkanının yaradılması təklif edilib
    Victor Kipiani proposes creating common free trade zone in South Caucasus
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