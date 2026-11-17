Милли Меджлис принял в первом чтении законопроекты о прожиточном минимуме и критерии нуждаемости на 2027 год.

Как сообщает Report, критерий нуждаемости на 2027 год предлагается определить в размере 314 манатов.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 334 маната, пенсионеров - 258 манатов, детей - 274 маната.

В случае принятия законопроекты вступят в силу с 1 января 2027 года.

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.