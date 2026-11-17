ММ принял в I чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2027 год
Милли Меджлис
- 17 ноября, 2026
- 16:25
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Милли Меджлис принял в первом чтении законопроекты о прожиточном минимуме и критерии нуждаемости на 2027 год.
Как сообщает Report, критерий нуждаемости на 2027 год предлагается определить в размере 314 манатов.
Согласно законопроекту, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 334 маната, пенсионеров - 258 манатов, детей - 274 маната.
В случае принятия законопроекты вступят в силу с 1 января 2027 года.
После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.
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