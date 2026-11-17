Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил действие лицензии страховой компании "İpək Yolu Sığorta".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, компания добровольно обратилась к регулятору с соответствующей просьбой с учетом своей бизнес-деятельности и стратегических целей.

Ограничение предусматривает аннулирование разрешений по 24 видам обязательного и добровольного страхования, включая автомобильное, имущественное, медицинское и авиационное.

Компания больше не сможет заключать новые договоры по этим видам страхования и продлевать действующие.

Отметим, что "İpək Yolu Sığorta" создана в 2011 году. Ее уставный капитал составляет 14,77 млн манатов.