ЦБ Азербайджана ограничил лицензию "İpək Yolu Sığorta" на основе ее обращения
Финансы
- 17 ноября, 2026
- 16:26
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил действие лицензии страховой компании "İpək Yolu Sığorta".
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, компания добровольно обратилась к регулятору с соответствующей просьбой с учетом своей бизнес-деятельности и стратегических целей.
Ограничение предусматривает аннулирование разрешений по 24 видам обязательного и добровольного страхования, включая автомобильное, имущественное, медицинское и авиационное.
Компания больше не сможет заключать новые договоры по этим видам страхования и продлевать действующие.
Отметим, что "İpək Yolu Sığorta" создана в 2011 году. Ее уставный капитал составляет 14,77 млн манатов.
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