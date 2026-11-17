На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2027 год".

Как сообщает Report, в следующем году расходы ГФСЗ при Министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются на уровне 9 млрд 272,5 млн манатов, что на 9,3% превышает показатель 2026 года.

Из общей суммы расходов 9 млрд 220,5 млн манатов (+10,8%) планируется покрыть за счет собственных доходов фонда, а оставшиеся 52 млн манатов (-67,5%) - за счет неиспользованного остатка средств на конец текущего года.