ММ принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2027 год
Финансы
- 17 ноября, 2026
- 16:30
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2027 год".
Как сообщает Report, в следующем году расходы ГФСЗ при Министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются на уровне 9 млрд 272,5 млн манатов, что на 9,3% превышает показатель 2026 года.
Из общей суммы расходов 9 млрд 220,5 млн манатов (+10,8%) планируется покрыть за счет собственных доходов фонда, а оставшиеся 52 млн манатов (-67,5%) - за счет неиспользованного остатка средств на конец текущего года.
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