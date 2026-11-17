Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим Силами обороны Грузии генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

В ходе встречи, состоявшейся в Министерстве обороны, Закир Гасанов отметил, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Грузией вносят значительный вклад в расширение и укрепление связей между нашими армиями.

Министр также подчеркнул важность дальнейшего развития военных связей.

Выразив благодарность за теплый прием Матиашвили отметил необходимость взаимных визитов для расширения военных связей.

На встрече стороны также провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.