Протокол о модернизации зоны свободной торговли 3.0 между Китаем и странами-членами АСЕАН, который вступит в силу 1 декабря, расширит возможности рынка, промышленности и цепочек поставок, охватывающих почти 2,1 млрд человек, и откроет огромные возможности для бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на CCTV+, об этом заявил гендиректор Департамента международной торговли и экономики Министерства коммерции КНР Чэнь Чао.

По его словам, в области цифровой экономики Китай и страны АСЕАН создали самую высокоуровневую систему экономических и торговых правил и соглашений о сотрудничестве, создав благоприятную политическую среду для содействия развитию региональной цифровой экономики, включая в сфере искусственного интеллекта.

"Китай и АСЕАН будут и дальше укреплять сотрудничество посредством "жесткой связи", такой как логистика и цифровая инфраструктура, и "мягкой связи", включая электронные счета-фактуры, электронные платежи и электронные коносаменты, чтобы снизить затраты для предприятий и открыть им огромные возможности для бизнеса", - сказал он.

В рамках "зеленой" экономики протоколом определены 8 приоритетных областей, включая "зеленую" торговлю, "зеленые" инвестиции, экономику замкнутого цикла и устойчивое финансирование, охватывающие всю цепочку от исследований и разработок, финансирования, производства, потребления и переработки.

Чэнь Чао также отметил, что стороны будут работать над увеличением свободного потока основных товаров и услуг, поощрением роста мультимодальных перевозок, содействием устойчивому развитию портов и т.д.