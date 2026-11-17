Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о возможной подготовке Ираном атаки на Вашингтон с использованием так называемой "грязной бомбы".

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом американский лидер сообщил журналистам на полях саммита АСЕАН в Маниле.

"Мы изучаем этот вопрос", - ответил Трамп на просьбу прокомментировать данные сообщения.

Он также добавил, что в случае нападения Иран "заплатит такую цену, какой ни одна страна еще никогда не платила".

При этом Трамп отметил, что надеется на отсутствие оснований для подобных опасений, однако, по его словам, Вашингтон относится к этой информации очень серьезно.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская разведка располагает данными о возможных планах Тегерана по применению "грязной бомбы" в столице США.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Ирана во вторник опроверг эти обвинения в соцсети X, назвав их безосновательными.

"Грязная бомба" - это устройство, в котором обычные взрывчатые вещества используются для распространения радиоактивных материалов. В отличие от ядерного оружия, она не вызывает ядерного взрыва, однако может привести к радиоактивному загрязнению местности и серьезным нарушениям общественной жизни.