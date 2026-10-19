Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Фаиг Гулиев: Общие исторические ценности укрепляют отношения Азербайджана и Грузии

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 11:54
    Фаиг Гулиев: Общие исторические ценности укрепляют отношения Азербайджана и Грузии

    Отношения между Азербайджаном и Грузией основаны на глубоких исторических корнях, взаимном уважении и принципах добрососедства.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на круглом столе "Грузия - Азербайджан: стратегическое партнерство и общее будущее", проходящем в Тбилиси.

    По его словам, важную роль в развитии отношений играют общие исторические ценности, объединяющие народы Азербайджана и Грузии, и стратегическое партнерство между государствами.

    Гулиев напомнил, что в эти дни также отмечается 35-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана, и празднование этой знаменательной даты в рамках мероприятия, проходящего в Тбилиси, имеет особое значение.

    Посол также отметил, что в ноябре этого года будет отмечаться 30-летие открытия посольства Азербайджана в Грузии, и годовщина установления дипотношений также занимает важное место в истории развития отношений между двумя странами.

    Фаиг Гулиев Азербайджано-грузинские отношения
    Faiq Quliyev: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri dərin tarixi köklərə əsaslanır
    Faig Guliyev: Shared historical values strengthen relations between Azerbaijan and Georgia
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    12:39
    Маматалиев: Кыргызстан заинтересован в инвестициях Азербайджана
    Внешняя политика
    12:38
    Фото
    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом
    Kультурная политика
    12:35
    В аэропорту Домодедово у иностранца изъяли 31 кг радиоактивных грибов
    В регионе
    12:30
    Рахмон и Ли Цян обсудили расширение экономических связей между Таджикистаном и КНР
    В регионе
    12:17
    Азербайджан увеличил импорт пшеницы из России почти в 4 раза
    Бизнес
    12:12
    Узбекистан и США подписали соглашения NASA
    В регионе
    12:10
    Рубио планирует посетить Казахстан после саммита G20 - ОБНОВЛЕНО
    Другие страны
    12:10
    Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 13-летие
    Медиа
    12:08
    В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы
    Происшествия
    Лента новостей