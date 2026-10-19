Фаиг Гулиев: Общие исторические ценности укрепляют отношения Азербайджана и Грузии

Отношения между Азербайджаном и Грузией основаны на глубоких исторических корнях, взаимном уважении и принципах добрососедства.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на круглом столе "Грузия - Азербайджан: стратегическое партнерство и общее будущее", проходящем в Тбилиси.

По его словам, важную роль в развитии отношений играют общие исторические ценности, объединяющие народы Азербайджана и Грузии, и стратегическое партнерство между государствами.

Гулиев напомнил, что в эти дни также отмечается 35-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана, и празднование этой знаменательной даты в рамках мероприятия, проходящего в Тбилиси, имеет особое значение.

Посол также отметил, что в ноябре этого года будет отмечаться 30-летие открытия посольства Азербайджана в Грузии, и годовщина установления дипотношений также занимает важное место в истории развития отношений между двумя странами.