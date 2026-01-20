В Бакинском метро почтили память шехидов 20 Января

В Бакинском метрополитене почтили память шехидов трагедии 20 Января по случаю 36-й годовщины кровавых событий.

Как сообщает Report, в 12:00 движение поездов на всех линиях было временно приостановлено, а составы выведены из тоннелей на станции.

Пассажиры вместе с сотрудниками метрополитена и полиции почтили память шехидов минутой молчания.

В течение одной минуты поезда подали звуковой сигнал.