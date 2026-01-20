В Бакинском метро почтили память шехидов 20 Января
Инфраструктура
- 20 января, 2026
- 12:00
В Бакинском метрополитене почтили память шехидов трагедии 20 Января по случаю 36-й годовщины кровавых событий.
Как сообщает Report, в 12:00 движение поездов на всех линиях было временно приостановлено, а составы выведены из тоннелей на станции.
Пассажиры вместе с сотрудниками метрополитена и полиции почтили память шехидов минутой молчания.
В течение одной минуты поезда подали звуковой сигнал.
Последние новости
12:10
Дэмион Поттер: COP29 стал важным стимулом для долгосрочной стратегии страны в сфере ВИЭВнешняя политика
12:07
Бахтияр Мамедов: Проект депо "Дарнагюль" улучшит транспортную инфраструктуру БакуИнфраструктура
12:00
Фото
В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов 20 ЯнваряВнутренняя политика
12:00
Фото
В Бакинском метро почтили память шехидов 20 ЯнваряИнфраструктура
11:56
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,2Другие страны
11:54
Трамп: Британия хочет отказаться от Диего-Гарсия, где есть военная база СШАДругие страны
11:48
Фото
Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью EuronewsВнешняя политика
11:47
Минобороны Турции почтило память жертв трагедии 20 ЯнваряВнешняя политика
11:44