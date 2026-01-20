Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Бакинском метро почтили память шехидов 20 Января

    Инфраструктура
    • 20 января, 2026
    • 12:00
    В Бакинском метро почтили память шехидов 20 Января

    В Бакинском метрополитене почтили память шехидов трагедии 20 Января по случаю 36-й годовщины кровавых событий.

    Как сообщает Report, в 12:00 движение поездов на всех линиях было временно приостановлено, а составы выведены из тоннелей на станции.

    Пассажиры вместе с сотрудниками метрополитена и полиции почтили память шехидов минутой молчания.

    В течение одной минуты поезда подали звуковой сигнал.

    Фото
    Видео
    Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
    Фото
    Memory of January 20 martyrs honored in Baku Metro

    Последние новости

    12:10

    Дэмион Поттер: COP29 стал важным стимулом для долгосрочной стратегии страны в сфере ВИЭ

    Внешняя политика
    12:07

    Бахтияр Мамедов: Проект депо "Дарнагюль" улучшит транспортную инфраструктуру Баку

    Инфраструктура
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Бакинском метро почтили память шехидов 20 Января

    Инфраструктура
    11:56

    В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Другие страны
    11:54

    Трамп: Британия хочет отказаться от Диего-Гарсия, где есть военная база США

    Другие страны
    11:48
    Фото

    Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews

    Внешняя политика
    11:47

    Минобороны Турции почтило память жертв трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    11:44

    В доме-музее Микаила Мушфига начинаются работы по капитальному ремонту

    Инфраструктура
    Лента новостей