    Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb

    İnfrastruktur
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:00
    Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb

    Qanlı 20 Yanvar faciəsinin 36-ci ildönümü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsi "Bakı Metropoliteni" QSC-də bir dəqiqlik sükutla anılıb.

    "Report" xəbər verir ki, saat 12:00-da xətlərdə bütün qatarlar tunellərdən stansiyalara çıxarılıb və sərnişinlərə sükut dəqiqəsini stansiyaların işçi və polis heyəti ilə birgə qeyd etməsi üçün şərait yaradılıb.

    Qatarlardan bir dəqiqə ərzində fit verilib.

