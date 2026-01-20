Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
- 20 yanvar, 2026
- 12:00
Qanlı 20 Yanvar faciəsinin 36-ci ildönümü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsi "Bakı Metropoliteni" QSC-də bir dəqiqlik sükutla anılıb.
"Report" xəbər verir ki, saat 12:00-da xətlərdə bütün qatarlar tunellərdən stansiyalara çıxarılıb və sərnişinlərə sükut dəqiqəsini stansiyaların işçi və polis heyəti ilə birgə qeyd etməsi üçün şərait yaradılıb.
Qatarlardan bir dəqiqə ərzində fit verilib.
