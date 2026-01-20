Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Бакинском метро назвали причины задержек при проходе через турникеты

    В Бакинском метрополитене заявили, что некорректное использование платежных систем NFC и QR может вызывать кратковременные задержки при проходе пассажиров через турникеты.

    Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, в отдельных случаях пассажиры активируют NFC-функции непосредственно у турникетов, что может замедлять процесс прохода.

    По его словам, в целом серьезных проблем с пассажиропотоком не наблюдается, так как население уже привыкло к использованию цифровых платежных технологий:

    "Однако метро является средой с высокой интенсивностью движения, поэтому важно использовать NFC и QR-системы правильно и своевременно".

    В метрополитене подчеркнули, что информирование и повышение осведомленности пассажиров играют ключевую роль для бесперебойной работы системы оплаты проезда.

    "Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilər

