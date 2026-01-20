İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilər

    İnfrastruktur
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:03
    Bakı Metropoliteni: NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilər

    Bakı metropolitenində NFC və QR əsaslı ödəniş sistemlərinin tətbiqində düzgün istifadə məsələsi xüsusi diqqət tələb edir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, rəqəmsal texnologiyalardan istifadə imkanları genişlənsə də, bəzi hallarda sərnişinlərin bu sistemlərdən düzgün istifadə etməməsi müəyyən çətinliklər yarada bilir.

    B. Məmmədov qeyd edib ki, əvvəlki dövrlərdə internet və rəqəmsal həllər geniş yayılmasa da, hazırda bu imkanlar mövcuddur. Lakin texnologiyadan düzgün və vaxtında istifadə edilmədikdə bu, ümumi sərnişin axınına təsir göstərə bilər.

    "Bununla belə, hazırda metropolitendə bu amilin sərnişin hərəkətinə ciddi təsiri müşahidə olunmur. NFC, QR kod və QR bilet sistemləri ölkədə müxtəlif sahələrdə, xüsusilə də alış-veriş proseslərində geniş tətbiq olunur və əhali bu texnologiyalara böyük ölçüdə öyrəşib. Bu səbəbdən metropolitendə də ciddi çətinliklər qeydə alınmır. Lakin metro fərqli mühitdir. Burada əsas məsələ yalnız texnologiyanın tətbiqi deyil, onun düzgün və vaxtında istifadəsidir. NFC sisteminin tətbiqində planlama mərhələsində maarifləndirmə və məlumatlandırma xüsusi rol oynayır", - deyə o vurğulayıb.

    Mətbuat katibi əlavə edib ki, sərnişinlərin NFC funksiyalarını turniket qarşısında aktivləşdirməyə çalışması bəzi hallarda keçid prosesində ləngimələrə səbəb ola bilər.

    "Bakı Metropoliteni" QSC Bəxtiyar Məmmədov NFC

    Son xəbərlər

    12:22

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    12:21

    Yevlaxda beşotaqlı ev yanıb

    Hadisə
    12:19

    COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub

    Xarici siyasət
    12:11
    Foto

    Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə bayraqlar yarıyadək endirilib

    Daxili siyasət
    12:08

    Dövlət Bağçalı: 20 Yanvar qətliamı Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini əngəlləyə bilmədi

    Region
    12:07

    "Beşiktaş"ın türkiyəli futbolçusu Portuqaliya klubuna keçir

    Futbol
    12:07

    Papua-Yeni Qvineyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:03

    "Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilər

    İnfrastruktur
    12:00
    Foto
    Video

    Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti