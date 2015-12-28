​В бакинском метро Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки детям

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня на метростанции "28 мая" Бакинского метрополитена стартовала очередная социальная акция по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. Как сообщает Report, в рамках мероприятия Дед Мороз и Снегурочка встретились с детьми и раздали им подарки.

Отметим, что в роли новогодних персонажей выступили сотрудники Бакинского метрополитена. Глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев воссоздал образ Деда Мороза, начальник отдела маркетинга Лала Бабаева - Снегурочки.

Акция будет проведена на всех станциях метрополитена. Мероприятие продлится несколько дней.