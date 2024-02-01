В Бакинский порт прибыл очередной блок-поезд из Китая

Блок-поезд, направляющийся из китайского города Сиань в Грузию, доставлен в Бакинский порт из казахстанского порта Актау на фидерном судне SUNKAR (контейнеровоз)

Блок-поезд, направляющийся из китайского города Сиань в Грузию, доставлен в Бакинский порт из казахстанского порта Актау на фидерном судне SUNKAR (контейнеровоз).

Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

"Блок-поезд состоит из 55 40-футовых контейнеров, в них перевозятся легковые автомобили, комплектующие тяжелотоннажной техники и другие непродовольственные товары. Грузы будут доставлены в грузинский порт Поти", - говорится в сообщении.

В целом в этом году из Сианя будут отправлены в конечный пункт назначения через Бакинский порт 100 блок-поездов.