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В Бакинский порт прибыл очередной блок-поезд из Китая

В Бакинский порт прибыл очередной блок-поезд из Китая Блок-поезд, направляющийся из китайского города Сиань в Грузию, доставлен в Бакинский порт из казахстанского порта Актау на фидерном судне SUNKAR (контейнеровоз)
Инфраструктура
1 февраля 2024 г. 15:39
В Бакинский порт прибыл очередной блок-поезд из Китая

Блок-поезд, направляющийся из китайского города Сиань в Грузию, доставлен в Бакинский порт из казахстанского порта Актау на фидерном судне SUNKAR (контейнеровоз).

Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

"Блок-поезд состоит из 55 40-футовых контейнеров, в них перевозятся легковые автомобили, комплектующие тяжелотоннажной техники и другие непродовольственные товары. Грузы будут доставлены в грузинский порт Поти", - говорится в сообщении.

В целом в этом году из Сианя будут отправлены в конечный пункт назначения через Бакинский порт 100 блок-поездов.

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Версия на английском языке ФотоNext block train from China arrives in Port of Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоÇindən göndərilən növbəti blok qatar Bakı Limanına çatıb

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