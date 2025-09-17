Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Bakı Kart назначен новый директор

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 14:14
    В Bakı Kart назначен новый директор

    Руфат Бабакишиев назначен директором ООО K Group, оператора системы Bakı Kart, используемой для оплаты проезда в общественном транспорте в Баку.

    Как сообщает Report, на этом посту Бабакишиев сменил Маммада Аллахвердиева.

    K Group действует с 2014 года, уставный капитал компании составляет 12,525 млн манатов. 

