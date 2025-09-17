В Bakı Kart назначен новый директор
Инфраструктура
- 17 сентября, 2025
- 14:14
Руфат Бабакишиев назначен директором ООО K Group, оператора системы Bakı Kart, используемой для оплаты проезда в общественном транспорте в Баку.
Как сообщает Report, на этом посту Бабакишиев сменил Маммада Аллахвердиева.
K Group действует с 2014 года, уставный капитал компании составляет 12,525 млн манатов.
