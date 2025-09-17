"Bakı Kart"a yeni direktor təyin edilib
İnfrastruktur
- 17 sentyabr, 2025
- 13:47
Azərbaycan paytaxtının ictimai nəqliyyatında istifadə olunan "Bakı Kart"ın operatoru - "K Group" MMC-yeni yeni direktor təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu, Rüfət Babakişiyevdir.
O, şirkətin rəhbərliyində Məmməd Allahverdiyevi əvəz edib.
"K Group" 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Onun nizamnamə kapitalı 12,525 milyon manatdır.
