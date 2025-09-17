İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "Bakı Kart"a yeni direktor təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 13:47
    Bakı Karta yeni direktor təyin edilib

    Azərbaycan paytaxtının ictimai nəqliyyatında istifadə olunan "Bakı Kart"ın operatoru - "K Group" MMC-yeni yeni direktor təyin edilib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu, Rüfət Babakişiyevdir. 

    O, şirkətin rəhbərliyində Məmməd Allahverdiyevi əvəz edib. 

    "K Group" 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Onun nizamnamə kapitalı 12,525 milyon manatdır.

    Bakı Kart K Group Rüfət Babakişiyev Məmməd Allahverdiyev
