В Азербайджане производство ВВП увеличилось на 2,5%

В январе-июле текущего года объем произведенного внутреннего валового продукта в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 2,5%, составив 44 473,1 млн манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, внутренний валовый продукт на душу населения в стране составил 4 499,5 маната.

За этот период добавленная стоимость в секторе информации и связи увеличилась на 16,9%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 6,3%, размещения туристов и общественного питания - 4,3%, промышленности - 3,3%, торговли, ремонта транспортных средств – 2,9%, транспорта и складского хозяйства – 2,6%, прочих секторов услуг - 1,7%. В секторе строительства данный показатель сократился на 9,1%.

Производство добавленной стоимости в ненефтяном секторе увеличилось на 3%, в нефтегазовом – на 1,9%.