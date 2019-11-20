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В Азербайджане запустят онлайн-продажу билетов на автобусы из регионов в столицу

​В Азербайджане будет онлайн-продажа билетов на автобусы из регионов

Билеты на пассажирские автобусы, следующие из регионов Азербайджана в Баку, в будущем можно будет приобрести в онлайн-режиме.

Как сообщила Report глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, сейчас ведутся соответствующие технические работы в этом направлении.

"В настоящее время билеты в онлайн-режиме можно покупать только на автобусные рейсы из Бакинского международного автовокзала в регионы. В будущем билеты и в обратном направлении можно будет купить через интернет", - сказала она.

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