В Азербайджане запущен онлайн-сервис для получения бланков разрешений

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, запустило электронную услугу для упрощения процесса заказа бланков разрешений.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, запустило электронную услугу для упрощения процесса заказа бланков разрешений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Онлайн-сервис запущен в рамках мер, принятых в области электронизации услуг, предоставляемых AYNA, а также обеспечения цифровой трансформации в этой области.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить комфорт перевозчиков и водителей, сведя к минимуму физические контакты.

Воспользоваться электронной услугой можно, войдя через систему в соответствующий портал. Перевозчики могут просматривать информацию о транспортных средствах и разрешениях в своих электронных кабинетах.