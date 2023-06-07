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В Азербайджане запущен онлайн-сервис для получения бланков разрешений

В Азербайджане запущен онлайн-сервис для получения бланков разрешений Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, запустило электронную услугу для упрощения процесса заказа бланков разрешений.
Инфраструктура
7 июня 2023 г. 11:51
В Азербайджане запущен онлайн-сервис для получения бланков разрешений

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, запустило электронную услугу для упрощения процесса заказа бланков разрешений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Онлайн-сервис запущен в рамках мер, принятых в области электронизации услуг, предоставляемых AYNA, а также обеспечения цифровой трансформации в этой области.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить комфорт перевозчиков и водителей, сведя к минимуму физические контакты.

Воспользоваться электронной услугой можно, войдя через систему в соответствующий портал. Перевозчики могут просматривать информацию о транспортных средствах и разрешениях в своих электронных кабинетах.

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