В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

В Азербайджане проведен мониторинг 57 озер, по итогам которого в некоторых из них зафиксировано снижение уровня воды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Службы государственного надзора за использованием и охраной водных ресурсов Рафик Вердиев на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, ситуация напрямую связана с изменением климата и необходимостью более эффективного управления водными ресурсами.

"Уровень воды оценивается с помощью дронов и современных приборов, а данные фиксируются в электронной базе. Эти сведения играют ключевую роль в планировании водопользования и внедрении технологий экономии воды", - добавил Вердиев.

Он отметил, что в озерах, где уровень воды понизился, уже принимаются дополнительные меры для их сохранения и управления, поскольку контроль за водоемами напрямую влияет на баланс всей экосистемы страны.