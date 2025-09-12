Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 14:10
    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    В Азербайджане проведен мониторинг 57 озер, по итогам которого в некоторых из них зафиксировано снижение уровня воды.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Службы государственного надзора за использованием и охраной водных ресурсов Рафик Вердиев на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.

    По его словам, ситуация напрямую связана с изменением климата и необходимостью более эффективного управления водными ресурсами.

    "Уровень воды оценивается с помощью дронов и современных приборов, а данные фиксируются в электронной базе. Эти сведения играют ключевую роль в планировании водопользования и внедрении технологий экономии воды", - добавил Вердиев.

    Он отметил, что в озерах, где уровень воды понизился, уже принимаются дополнительные меры для их сохранения и управления, поскольку контроль за водоемами напрямую влияет на баланс всей экосистемы страны.

