İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda göllərin su səviyyəsində azalma müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:38
    Azərbaycanda göllərin su səviyyəsində azalma müşahidə olunur

    Azərbaycanda 57 göldə aparılan monitorinq nəticəsində bəzi göllərdə suyun səviyyəsinin azalması müəyyən edilib. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin Kadastr uçot və reyestr şöbəsinin müdürü Rafiq Verdiyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı - "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində baş tutan "Ətraf mühitin qorunması texnologiyaları və təcrübələri" adlı panel müzakirələrində deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu proses iqlim dəyişikliyinin və su ehtiyatlarının idarə olunmasının əhəmiyyətini bir daha göstərir:

    "Göllərin səviyyəsi dron və digər müasir cihazlarla qiymətləndirilir və məlumatlar elektron bazada qeyd olunur. Bu proses göllərin ekoloji vəziyyətinin izlənməsi və su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi üçün vacibdir". 

    R. Verdiyev əlavə edib ki, bəzi göllərdə suyun səviyyəsi azaldığı üçün, onların idarə olunması və qorunması istiqamətində əlavə tədbirlər görülür: 

    "Monitorinq zamanı toplanan məlumatlar həm su ehtiyatlarının planlaşdırılmasında, həm də suya qənaət texnologiyalarının tətbiqində əsas rol oynayır". 

    O vurğulayıb ki, göllərin səviyyəsi və həcminin izlənməsi ölkənin bütün çay və su hövzələrinin idarə olunması ilə sıx bağlıdır və ekosistemin balansının qorunması üçün vacibdir.

    ADSEA Rafiq Verdiyev Suyun səviyyəsi Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı
    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti