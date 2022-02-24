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В Азербайджане за счет государства оформлены 4,5 тыс. земельных паев 

В Азербайджане за счет государства оформлены 4,5 тыс. земельных паев  В соответствии с указом президента Ильхама Алиева “О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений” от 7 октября 2021 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики оформила 4,5 тыс. земельных паев.
Инфраструктура
24 февраля 2022 г. 17:50
В Азербайджане за счет государства оформлены 4,5 тыс. земельных паев 

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева “О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений” от 7 октября 2021 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики оформила 4,5 тыс. земельных паев.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам.

Граждане, не имеющие правоустанавливающих документов, бесплатно, предъявив удостоверение личности, могут воспользоваться регистрационными услугами для выписки о земельном пае. По состоянию на 23 февраля текущего года принято 10 420 заявлений, на основании которых в государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности граждан на 4 484 земельных участка. За счет государственных средств предусматривается оформление земельных паев около 50 тыс. семей, не имеющих документы на собственность. Цель процесса - развитие сельского хозяйства, обеспечение получения фермерами субсидий и улучшение социального благосостояния населения.

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