В Азербайджане за счет государства оформлены 4,5 тыс. земельных паев

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева “О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений” от 7 октября 2021 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики оформила 4,5 тыс. земельных паев.

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева “О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений” от 7 октября 2021 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики оформила 4,5 тыс. земельных паев.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам.

Граждане, не имеющие правоустанавливающих документов, бесплатно, предъявив удостоверение личности, могут воспользоваться регистрационными услугами для выписки о земельном пае. По состоянию на 23 февраля текущего года принято 10 420 заявлений, на основании которых в государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности граждан на 4 484 земельных участка. За счет государственных средств предусматривается оформление земельных паев около 50 тыс. семей, не имеющих документы на собственность. Цель процесса - развитие сельского хозяйства, обеспечение получения фермерами субсидий и улучшение социального благосостояния населения.