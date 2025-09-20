В Азербайджане за 8 месяцев по железной дороге перевезено более 11 млн тонн грузов

В январе-августе этого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане составил 11 млн 156,8 тысяч тонн, что на 1 млн 246,7 тыс. тонн или 10,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 158 млн тонн. 7,1% грузов было перевезено по железной дороге.