    В Азербайджане за 8 месяцев по железной дороге перевезено более 11 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    • 20 сентября, 2025
    • 15:14
    В Азербайджане за 8 месяцев по железной дороге перевезено более 11 млн тонн грузов

    В январе-августе этого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане составил 11 млн 156,8 тысяч тонн, что на 1 млн 246,7 тыс. тонн или 10,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 158 млн тонн. 7,1% грузов было перевезено по железной дороге.

    грузоперевозки статистика Госкомстат
