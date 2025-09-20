Azərbaycanda dəmir yolu ilə 8 ayda 11 milyon tondan çox yük daşınıb
İnfrastruktur
- 20 sentyabr, 2025
- 14:52
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 11 milyon 156,8 min ton təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 246,7 min ton və yaxud 10,1 % azdır.
2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 158 milyon ton olub. Yüklərin 7,1 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.
