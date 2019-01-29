 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане выросли цены на недвижимость

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Цены на недвижимость в Азербайджане выросли на 0,9% в декабре 2018 года.

    Об этом рассказал Report генеральный директор консалтинговой компании MBA Нусрет Ибрагимов.

    По его словам, в прошлом году рост цен составил 6,8%.

    "Цены на первичном рынке жилья в декабре выросли на 13,9% до 1 337 манатов за 1 кв.м, на вторичном рынке жилья цены в среднем выросли на 1,8% до 1 685 манатов", - сказал Н.Ибрагимов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi