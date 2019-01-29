В Азербайджане выросли цены на недвижимость

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Цены на недвижимость в Азербайджане выросли на 0,9% в декабре 2018 года.

Об этом рассказал Report генеральный директор консалтинговой компании MBA Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в прошлом году рост цен составил 6,8%.

"Цены на первичном рынке жилья в декабре выросли на 13,9% до 1 337 манатов за 1 кв.м, на вторичном рынке жилья цены в среднем выросли на 1,8% до 1 685 манатов", - сказал Н.Ибрагимов.