В Азербайджане введены требования к цвету пассажирских автобусов

В Азербайджане введены требования к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

В Азербайджане введены требования к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденных сегодня Кабинетом министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Согласно информации, в Азербайджане цвет автотранспортных средств, используемых в регулярных междугородных пассажирских перевозках, должен быть белым, а во внутригородских - красным. Цвет электромобилей, используемых в регулярных междугородных и внутригородских пассажирских перевозках, должен быть зеленым.

Данные требования вступят в силу с 1 июля.