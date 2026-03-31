    • 31 марта, 2026
    • 13:13
    В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об автомобильном транспорте", ужесточающие требования к перевозчикам.

    Как сообщает Report, документ был принят Милли Меджлисом 3 марта.

    Согласно обновлениям, для получения разрешения на внутренние заказные перевозки заявители обязаны представить дополнительные документы. В их числе - результаты медицинского обследования водителя на предмет употребления наркотических и психотропных веществ.

    Также требуется подтверждение организации предрейсового технического осмотра транспортных средств и медицинского осмотра водителей либо договоры с соответствующими техническими и медицинскими пунктами.

    Кроме того, водители, осуществляющие перевозки общественным транспортом, должны подтвердить прохождение специальной подготовки.

    Для нерегулярных пассажирских перевозок вводятся дополнительные требования, включая наличие индивидуального страхования пассажиров от несчастных случаев, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также страхования водителей от потери трудоспособности вследствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

    Также необходимо предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, предусмотренные статьей 27.2 закона.

    Ильхам Алиев Милли Меджлис Закон Об автомобильном транспорте
    Azərbaycanda sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsi almaq üçün tələblər sərtləşib

    13:41

    Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане

    Происшествия
    13:36

    В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

    Происшествия
    13:26

    Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на Сицилии

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятий

    Бизнес
    13:24

    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

    Внутренняя политика
    13:20

    Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне

    Другие страны
    13:18

    Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

    Внешняя политика
    13:16

    В первый день апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    13:13

    В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

    Инфраструктура
    Лента новостей