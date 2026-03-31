İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Azərbaycanda sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsi almaq üçün tələblər sərtləşib

    İnfrastruktur
    • 31 mart, 2026
    • 12:55
    Azərbaycanda sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsi almaq üçün tələblər sərtləşib

    Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin martın 3-də qəbul etdiyi "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, yenilənmiş qanuna əsasən, ölkədaxili sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsi almaq istəyənlər aşağıdakı sənədləri də təqdim etməli olacaqlar:

    - sürücünün narkotik sərxoşluq vəziyyətinin, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehlakı hallarının müəyyən edilməsi üçün aparılan tibbi müayinənin nəticəsi barədə məlumatı;

    - avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin reysqabağı yoxlanılmasının, sürücülərin reysqabağı tibbi müayinəsinin təşkili imkanı barədə sənədləri və ya müvafiq xidmətlərdən istifadə olunmasına dair texniki məntəqə və tibb məntəqəsi ilə müqavilələri;

    - ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaları yerinə yetirən sürücülərin xüsusi hazırlıq keçməsini təsdiq edən sənədləri;

    -qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarına münasibətdə həmçinin:

    - avtonəqliyyat vasitəsi ilə daşınan sərnişinlərin fərdi qəza sığortası;

    - avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin, həmçinin avtonəqliyyat vasitəsi sürücüsünün bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortalanmasını təsdiq edən müvafiq icbari sığortası;

    - bu Qanunun 27.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan halların təsdiqedici sənədləri.

    Prezident İlham Əliyev Avtomobil nəqliyyatı haqqında
    В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    13:17

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    13:10

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    13:09

    Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

    Fərdi
    13:07

    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:01

    Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcək

    İnfrastruktur
    12:57

    Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:56

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti