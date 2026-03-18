В Азербайджане внедрили новый госстандарт устойчивого управления мероприятиями

В Баку в преддверии WUF13 представили новый государственный стандарт "Системы управления устойчивостью мероприятий" - AZS ISO 20121:2026.

Как сообщает Report, выступая на презентации стандарта председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев отметил, что включение данного стандарта в национальный фонд стандартизации открывает новые возможности для развития ответственного и устойчивого подхода к организации мероприятий, а также внедрения международного передового опыта.

"В условиях стремительного роста урбанизации, усиления экологического давления, демографических изменений и социальной неравномерности эффективное и ответственное использование ресурсов приобретает особое значение. Устойчивость сегодня - это уже не выбор, а необходимое условие глобального развития", - подчеркнул он.

Гулиев отметил, что применение принципов устойчивости позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Он также подчеркнул, что стандарт тесно связан с градостроительной сферой и способствует повышению качества жизни, экономическому развитию и защите окружающей среды.

По словам главы комитета, внедрение стандарта имеет особое значение в контексте подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.