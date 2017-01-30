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    В Азербайджане в этом году уровень газификации достигнет 94%

    Помимо этого, будут капитально отремонтированы 40 сельских дорог

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в этом году по указанию главы государства будут капитально отремонтированы 40 сельских дорог.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев в ходе выступления на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах. 

    По словам Ш.Мустафаева, президент также дал поручения в связи с повышением уровня газификации: "В этом году уровень газификации достигнет 94%".   

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