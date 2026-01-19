В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%

Хозяйствующие субъекты, занятые в транспортном секторе Азербайджана, перевезли в 2025 году 243,2 млн тонн грузов, что на 4,4 млн тонн или на 1,8% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, в прошлом году перевозчики обслужили 2 млрд 215,1 млн пассажиров, что на 127,1 млн пассажиров или на 6,1% больше показателя годом ранее.

В 2025 году объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 3,2%, а доля сектора в общем объеме перевезенных грузов составила 80,4%.