В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%
Инфраструктура
19 января, 2026
- 15:26
Хозяйствующие субъекты, занятые в транспортном секторе Азербайджана, перевезли в 2025 году 243,2 млн тонн грузов, что на 4,4 млн тонн или на 1,8% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Согласно данным, в прошлом году перевозчики обслужили 2 млрд 215,1 млн пассажиров, что на 127,1 млн пассажиров или на 6,1% больше показателя годом ранее.
В 2025 году объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 3,2%, а доля сектора в общем объеме перевезенных грузов составила 80,4%.
