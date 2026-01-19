İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    19 yanvar, 2026
    • 14:59
    Azərbaycanda ötən il yük daşımaları 2 %-ə yaxın artıb

    Ötən il ərzində Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 243,2 milyon ton yük daşıyıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,4 milyon ton və ya 1,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə nəqliyyatçılar 2 milyard 215,1 milyon sərnişinə xidmət göstəriblər. Bu, bir il öncəki göstərici ilə müqayisədə 127,1 milyon sərnişin və ya 6,1 % çoxdur.

    2025-ci ildə qeyri-dövlət sektoruna məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış yüklərin həcmi 3,2 % artıb, daşınmış yüklərin ümumi həcmində bu sektorun xüsusi çəkisi 80,4 % təşkil edib.

    В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%
    Cargo transportation in Azerbaijan up by nearly 2% in 2025

