    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda heç-heçə daha ədalətli nəticə olardı"

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 18:49
    İmişlinin baş məşqçisi: Qarabağla matçda heç-heçə daha ədalətli nəticə olardı

    "İmişli"nin baş məşqçisi Jorj Kaşkilya Misli Premyer Liqasının XX turunda qarşılaşdıqları "Qarabağ"a məğlub olduqları matçda (0:1) heç-heçənin daha ədalətli nəticə olacağını düşünüb.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bunu oyundan sonra mətbuat konfransında bildirib.

    O, komandasının oyunundan razı qaldığını, söyləyib:

    "Çox gərgin və prinsipial mübarizə şəraitində keçən oyun izlədik. Hər iki komanda qələbə qazanmaq istəyirdi. 'İmişli' bu gün taktiki baxımdan intizamlı və planlı oyun sərgilədi. Xüsusilə 'Qarabağ'ın hücum xəttinə qarşı müdafiədə düzgün mövqe seçimi ilə rəqibin sürətli hücumlarının qarşısını ala bildik. İlk hissədə cinah və ön xətt oyunçularını nəzarətdə saxlamağı bacardıq. Düşünürəm ki, oyunun ümumi axarına baxdıqda heç-heçə daha ədalətli nəticə olardı".

    J. Kaşkilya ikinci hissədəki diqqətsizliyin məğlubiyyətə səbəb olduğunu vurğulayıb:

    ​"Təəssüf ki, ikinci hissədə standart vəziyyətdən sonra birəbir mübarizədə diqqətsizlik yaşandı və rəqib bundan maksimum yararlanaraq həlledici qolu vurdu. Bu cür oyunlarda xırda detallar nəticəni müəyyənləşdirir. Bununla belə, komandamın oyunundan razı qaldım. Futbolçular sona qədər mübarizə apardılar".

    İmişli futbol klubu Misli Premyer Liqası Jorj Kaşkilya

