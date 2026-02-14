Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Karvan-Yevlax" üzərində qələbə qazanıb
Futbol
- 14 fevral, 2026
- 18:54
Misli Premyer Liqasının XX turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax" üzərində qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən matç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.
Yeganə qolu 20-ci dəqiqədə Davit Volkov rəqib qapısından keçirib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 35-ə çatdıran Bakı klubu turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. 6 xala malik Yevlax komandası isə sonuncu - 12-ci yerdədir.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Qarabağ" səfərdə "İmişli"ni 1:0 hesabı ilə məğlub edib. XX tura fevralın 16-da yekun vurulacaq.
