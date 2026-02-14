İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Karvan-Yevlax" üzərində qələbə qazanıb

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 18:54
    Azərbaycan Premyer Liqası: Zirə Karvan-Yevlax üzərində qələbə qazanıb

    Misli Premyer Liqasının XX turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax" üzərində qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən matç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    Yeganə qolu 20-ci dəqiqədə Davit Volkov rəqib qapısından keçirib.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 35-ə çatdıran Bakı klubu turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. 6 xala malik Yevlax komandası isə sonuncu - 12-ci yerdədir.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Qarabağ" səfərdə "İmişli"ni 1:0 hesabı ilə məğlub edib. XX tura fevralın 16-da yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası

