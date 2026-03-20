    Инфраструктура
    • 20 марта, 2026
    • 12:15
    В Азербайджане установлен рекорд междугородних автобусных перевозок

    В Азербайджане зафиксирован рекорд пассажирских перевозок из Баку в регионы - 19 марта за один день междугородними автобусами было перевезено более 16 тысяч человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), рост пассажиропотока связан с праздниками Новруз и Рамазан.

    По данным ведомства, в этот день из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 438 рейсов, благодаря чему 16 222 пассажира были доставлены к месту назначения комфортно и безопасно. Это стало рекордным показателем за последние годы.

    Для удовлетворения повышенного спроса по сравнению с обычными днями дополнительно было организовано более 200 рейсов.

    Кроме того, отмечается высокий уровень цифровизации: 57% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал biletim.az.

    Bakıdan bölgələrə ötən gün rekord sayda sərnişin daşınıb
