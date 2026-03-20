İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bakıdan bölgələrə ötən gün rekord sayda sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    • 20 mart, 2026
    • 12:02
    Bakıdan bölgələrə ötən gün rekord sayda sərnişin daşınıb

    Martın 19-da Bakıdan bölgələrə rekord sayda sərnişin daşınıb.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata görə, Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar bütün avtovağzal və avtostansiyalar ötən gündən gücləndirilmiş iş rejimində çalışır.

    Martın 19-da Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən 438 reys həyata keçirilib, 16 222 sərnişin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılıb. Bu, son illərin rekord göstəricisidir.

    Adi günlərlə müqayisədə sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün əlavə olaraq 200-dən çox reys həyata keçirilib.

    Sərnişinlərin 57%-i biletlərini onlayn qaydada "biletim.az" portalından əldə edərək səfərlərini reallaşdırıb.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Novruz Bayramı Ramazan Bayramı Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi
    В Азербайджане установлен рекорд междугородних автобусных перевозок

    Son xəbərlər

    12:24

    Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

    Region
    12:17

    Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏY

    Daxili siyasət
    12:16

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

    Futbol
    12:15

    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Region
    12:11
    Foto

    Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb

    Komanda
    12:11

    Sabah 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:08
    Foto

    Şuşada bayram namazı qılınıb

    Din
    12:07

    Şahbaz Şərif: İlham Əliyevlə danışığımda azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla həmrəyliyimi təsdiq etdim

    Xarici siyasət
    12:02

    Bakıdan bölgələrə ötən gün rekord sayda sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti