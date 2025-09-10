ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 13:12
    В Азербайджане планируют усилить меры защиты от селей и паводков в 2025–2027 годах.

    Как сообщает Report, об этом было объявлено на II Международной выставке и конференции в рамках Бакинской водной недели.

    Согласно информации, в 2025 году будет проведен мониторинг и картирование рек и территорий, подверженных селям и паводкам, а в 2026 году на этих территориях планируется построить берегоукрепительные сооружения и защитные дамбы.

    В 2027 году будут приняты меры по снижению воздействия селей и паводков в зонах риска.

    На 2025–2027 годы также запланировано восстановление и реконструкция систем кяхризов (традиционная подземная гидротехническая система в городах и селениях Азербайджана - ред). К настоящему времени осуществлен осмотр 124 кяхризов в 12 регионах страны и проведены научные исследования.

    Azərbaycanda sel və daşqınlara qarşı tədbirlər genişləndiriləcək, kəhrizlər bərpa olunacaq

