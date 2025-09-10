İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycanda sel və daşqınlara qarşı tədbirlər genişləndiriləcək, kəhrizlər bərpa olunacaq

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 12:29
    Azərbaycanda sel və daşqınlara qarşı tədbirlər genişləndiriləcək, kəhrizlər bərpa olunacaq

    2025-2027-ci illərdə Azərbaycanda sel və daşqın hadisələrindən mühafizə tədbirlərinin genişləndirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" bu barədə 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı - "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində məlumat əldə edib.

    Məlumata görə, 2025-ci ildə sel və daşqın təhlükəsi olan çayların və riskli ərazilərin monitorinqi və xəritələşdirilməsi aparılacaq. 2026-cı ildə həmin ərazilərdə sahilbərkitmə və mühafizə bəndlərinin inşası nəzərdə tutulur.

    2027-ci ildə isə riskli zonalarda sel və daşqınların təsirlərinin azaldılması istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcək.

    Eyni zamanda, 2025-2027-ci illərdə kəhriz sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması planlaşdırılıb. İlk mərhələdə – 2025-ci ildə bərpa və yenidən qurulması zəruri olan kəhrizlərin siyahısı hazırlanacaq. 2026-cı ildə bu istiqamətdə layihələndirmə və icra işləri görüləcək, 2027-ci ildə isə su təminatında istifadədə olan kəhrizlərin sayının artırılması nəzərdə tutulur.

    Artıq ilkin olaraq 12 rayon ərazisində 124 kəhrizə baxış keçirilib və elmi-tədqiqat işləri aparılıb.

    Kəhriz Sel daşqın
    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Son xəbərlər

    13:17

    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:13

    Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

    Biznes
    13:12

    Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"

    İnfrastruktur
    13:12

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    13:07

    Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olub

    İqtisadiyyat
    13:06

    Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"

    İnfrastruktur
    13:06

    Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaq

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu Vatikanın "Bambino Gesu" xəstəxanası ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

    Xarici siyasət
    13:03

    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyinin təsis edilməsi MM-in plenar iclasına tövsiyə olunub

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti