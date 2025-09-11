Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Азербайджане стартовал проект по опреснению морской воды

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 16:13
    В Азербайджане стартовал проект по опреснению морской воды

    В Азербайджане стартовал проект по опреснению морской воды для водоснабжения Баку и Абшерона.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела управления проектами Министерства экономики Замир Дибиров на панельной дискуссии "Инновационные подходы в управлении альтернативными источниками воды" в рамках Baku Water Week.

    Он отметил, что прежде чем говорить об альтернативных источниках воды и инновационных подходах, важно понимать, какими водными ресурсами располагает страна и как они используются: "В настоящее время около 50% воды теряется в процессе использования, а в мировом масштабе этот показатель составляет 30-40%. Основная причина этих потерь связана с неправильным использованием и устаревшей инфраструктурой. В рамках закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП), принятого в 2022 году, запущены первые проекты, которые обеспечивают обновление устаревшей инфраструктуры, привлечение опыта частного сектора в страну и правильное управление водными ресурсами. 70% воды используется для хозяйственных целей, особенно для орошения".

    Он отметил, что посредством проектов ГЧП будет обеспечено эффективное управление инфраструктурой, оперативное водоснабжение населения и минимизация потерь воды: "В последующие годы список проектов ГЧП будет ежегодно утверждаться Кабинетом министров, и будет обеспечено более эффективное и устойчивое управление водными ресурсами".

    водные ресурсы опреснение морской воды Baku Water Week
    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihəsinə start verilib
    Azerbaijan launches seawater desalination project for Baku, Absheron

    Последние новости

    16:55
    Фото

    СЭБ: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетов

    ИКТ
    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    Лента новостей