В Азербайджане стартовал проект по опреснению морской воды для водоснабжения Баку и Абшерона.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела управления проектами Министерства экономики Замир Дибиров на панельной дискуссии "Инновационные подходы в управлении альтернативными источниками воды" в рамках Baku Water Week.

Он отметил, что прежде чем говорить об альтернативных источниках воды и инновационных подходах, важно понимать, какими водными ресурсами располагает страна и как они используются: "В настоящее время около 50% воды теряется в процессе использования, а в мировом масштабе этот показатель составляет 30-40%. Основная причина этих потерь связана с неправильным использованием и устаревшей инфраструктурой. В рамках закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП), принятого в 2022 году, запущены первые проекты, которые обеспечивают обновление устаревшей инфраструктуры, привлечение опыта частного сектора в страну и правильное управление водными ресурсами. 70% воды используется для хозяйственных целей, особенно для орошения".

Он отметил, что посредством проектов ГЧП будет обеспечено эффективное управление инфраструктурой, оперативное водоснабжение населения и минимизация потерь воды: "В последующие годы список проектов ГЧП будет ежегодно утверждаться Кабинетом министров, и будет обеспечено более эффективное и устойчивое управление водными ресурсами".