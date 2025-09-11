İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihəsinə start verilib

    İnfrastruktur
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:46
    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihəsinə start verilib
    Zamir Dibirov

    Bakı və Abşeronun su təminatı üçün dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihəsinə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinin Layihələrin idarə olunması şöbəsinin müdiri Zamir Dibirov Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində baş tutan "Alternativ su mənbələrinin idarəedilməsində innovativ yanaşmalar" adlı panel müzakirələrində deyib.

    O bildirib ki, layihədə həm şəhər və sənaye sularının təmizlənməsi, həm də kənd təsərrüfatı məqsədli su istifadəsinin səmərəliliyi təmin olunur: "Layihədə özəl investorların iştirakı ilə suyun istehsalı və istifadəsində səmərəliliyi artırır, dövlət isə yalnız zəmanət təminatını həyata keçirir".

    Z.Dibirov əlavə edib ki, alternativ su mənbələrindən və innovativ yanaşmalardan danışmazdan əvvəl, ölkədə su ehtiyatlarının nə qədər olduğunu və onlardan necə istifadə edildiyini dərk etmək vacibdir: "Hazırda istifadə olunan suyun təxminən 50 %-i proses zamanı itirilir, dünya miqyasında isə bu göstərici 30-40 %-dir. Bu itkilərin əsas səbəbi düzgün istifadə və köhnəlmiş infrastrukturla bağlıdır. 2022-ci ildə qəbul olunmuş dövlət-özəl tərəfdaşlığı (PPP) qanunu çərçivəsində ilk PPP layihələrinə start verilib. Bu layihələr köhnəlmiş infrastrukturların yenilənməsi, özəl sektorun təcrübəsinin ölkəyə gətirilməsi və suyun düzgün idarə olunmasını təmin edir. Suyun 70 %-i təsərrüfat məqsədli, xüsusilə suvarma üçün istifadə olunur və gələcəkdə investorlar daha çox bu istiqamətdə cəlb ediləcək".

    O qeyd edib ki, PPP layihələri vasitəsilə kanalların düzgün idarə olunması, əhaliyə suyun operativ çatdırılması və itkilərin minimuma endirilməsi təmin olunacaq: "Gələcək illərdə PPP layihələrinin siyahısı hər il Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunacaq və suyun daha səmərəli və dayanıqlı idarə olunması təmin ediləcək".

    Qeyd edək ki, layihə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində gündəlik gücü 300 min kubmetr olan dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması zavodunun tikintisini nəzərdə tutur. Layihənin "ACWA Power" və Türkiyənin "IC İçtaş İnşaat" şirkətinin daxil olduğu konsorsium tərəfindən həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    Sazişin şərtlərinə görə, layihənin icra müddəti 27,5 il təşkil edəcək, bu müddət bitdikdən sonra obyektin idarəçiliyi Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə veriləcək.

    Tikinti işlərinin 2,5 il ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır.

    "ACWA Power" dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması Zamir Dibirov Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı
    В Азербайджане стартовал проект по опреснению морской воды
    Azerbaijan launches seawater desalination project for Baku, Absheron

    Son xəbərlər

    16:42

    İsrail şirkəti: Abşeronun su probleminin həlli üçün ən yaxşı texnologiyalar seçilir

    İnfrastruktur
    16:39

    "ASTA Mingəçevir" klubu yeni transferlər həyata keçirib

    Futbol
    16:36

    "Mançester Siti"nin futbolçusu sabiq klubuna qayıda bilər

    Futbol
    16:32

    Stubb: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü Kiyev üçün ən güclü təhlükəsizlik zəmanətidir

    Digər ölkələr
    16:32
    Foto

    ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

    İKT
    16:25

    IFC-nin eksperti: "Suyun idarə olunmasında qiymət siyasəti vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:24

    Rusiya səfiri Niderland XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:22

    Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib

    Hərbi
    16:19

    İngiltərə Futbol Assosiasiyası "Qarabağ"ın rəqibinə qarşı 74 ittiham irəli sürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti