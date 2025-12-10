İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    AFFA "Neftçi"ni azarkeşlərinə görə cərimələyib

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:31
    AFFA Neftçini azarkeşlərinə görə cərimələyib

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"ni azarkeşlərinin davranışına görə cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul edilib.

    Misli Premyer Liqasının XIV turunun "Sabah"la səfər görüşündə "Neftçi"nin azarkeşləri tərəfindən oturacaqlar sındırıldığına, stadiona zərər vurulduğuna və bu hal cari mövsümdə ikinci dəfə təkrarlandığına görə klub 5000 manat cərimələnib.

    "Sumqayıt" – "İmişli" qarşılaşmasının 90+13-cü dəqiqəsində isə meydan sahiblərinin məşqçisi Veliçko Kaplanoviç oyunun bərpasını ləngitdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb. O, bu səbəbdən 1 oyunu buraxacaq, "Sumqayıt" 1000 manat cərimə ödəyəcək.

    "İmişli" komandası isə 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat ziyana düşüb.

