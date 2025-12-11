İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sağlamlıq
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:31
    Xəzər Tibb Mərkəzində Travma Mərkəzi qurulacaq

    Xəzər Tibb Mərkəzində yeni dializ xidmətinin təşkili, həmçinin Travma Mərkəzinin qurulması üçün işlərə başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu tibb müəssisəsinin direktoru Mübariz Ağayev deyib.

    Onun sözlərinə görə, dializ xidmətinin təşkili növbəti il ərzində planlaşdırılır:

    "Qısa müddət ərzində bu xidmətlər tam hazır vəziyyətə gətirilərək vətəndaşların ixtiyarına veriləcək. Bununla yanaşı, Xəzər Tibb Mərkəzində KT və MRT müayinələrinin, endoprotezləşmə və LOR əməliyyatlarının, laparoskopik cərrahiyyə, fakoemulsifikasiya (FAKO) xidmətlərinin istifadəyə verilməsi, habelə Reanimasiya şöbəsində çarpayı fondunun artırılması bizim əsas hədəflərimiz sırasındadır".

