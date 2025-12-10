İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Dövlət Xidmətində Özbəkistandan gələn rəsmi nümayəndələrlə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:28
    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Özbəkistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşdə qurumların rəhbər şəxsləri iştirak edib.

    Görüş zamanı hərbi xidmətə çağırış prosesi, tibbi şəhadətləndirmə, möhlət hüququ, dinc dövrdə və müharibə dövründə səfərbərlik hazırlığı, proseslərin avtomatlaşdırılması, rəqəmsallaşma və bir sıra digər mühüm məsələlər müzakirə olunub, qonaqları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Bundan başqa yerli struktur bölmələrin birinə yerində baxış keçirilib, tibbi şəhadətləndirmə prosesi də daxil olmaqla ümumilikdə iş prosesi ilə tanışlıq olub.

    Görüşün sonunda qonaqlara rəmzi hədiyyələr təqdim edilib və xatirə şəkili çəkilib.

