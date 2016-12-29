В Азербайджане создадут инфраструктуру для электромобилей

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен создать инфраструктуру для автомобилей, работающих на электродвигателе. Как передает Report, об этом говорится в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

Согласно документу, будут определены две важных цели, связанных с компонентом розничных продаж сектора электроэнергии: "Во-первых, это достижение европейского уровня энергоэффективности в промышленной и коммерческой сферах. Государство будет стимулировать различную методологию энергоэффективности в обеих сферах, например, путем пропаганды эффективно использующих энергию зданий и продуктов. Во-вторых, это создание инфраструктуры для автомобилей, работающих на электродвигателе. Использование электромобилей в республике ожидается с 2020 года. В качестве первоначального условия рассматривается создание в Азербайджане полностью сформированной инфраструктуры электроэнергии".