В Азербайджане с 2026г планируется производство до 250 электробусов в год

С 2026 года в Азербайджане планируется производить 200-250 электробусов ежегодно.

В Азербайджане с 2026 года планируется производить 200-250 электробусов в год.

Как сообщает Report, об этом говорится в Госпрограмме по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В документе отмечается, что модернизация автобусного парка остается одним из главных приоритетов для повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте.

"За прошлый год в страну было импортировано 160 современных электрических автобусов, что стало важным шагом в направлении достижения цели по замене всего общественного транспорта в столице на электрические аналоги к 2030 году. Наряду с импортированными электрическими автобусами, с текущего года приоритетным также считается организация производства запасных частей для этих автобусов на местном рынке", - подчеркивается в программе.