​В Азербайджане резко подорожали авиабилеты

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В результате девальвации национальной валюты резко подорожали билеты на все международные авиарейсы из Баку.

Как сообщили Report в местной туристической компании, наблюдается подорожание стоимости билетов на 20-25% на международные авиарейсы, осуществляемые компанией "Азербайджан Хава Йоллары" (АЗАЛ).

"Больше всего подрожали авиабилеты на рейс в направлении Баку-Франкфурт-Баку, если ранее эти билеты стоили 700 манатов, то сейчас их стоимость выросла до 830-850 манатов. Стоимость авиарейсов в направлении Баку-Стамбул-Баку выросла на 80 манатов, если раньше билеты стоили 260 манатов, то сейчас - 340 манатов. Türk Hava Yolları подняла стоимость билетов в этом же направлении с 276 до 385 манатов. Стоимость авиарейса Баку-Минск-Баку выросла с 298 до 390 манатов", - заявил сотрудник туроператора.

Наряду с этим, АЗАЛ поднял стоимость билетов Баку-Москва-Баку с 350 до 460-470 манатов, билеты на тот же рейс российской компании "Аэрофлот" выросли с 340 до 470 манатов.