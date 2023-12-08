В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа предлагает гражданам еще 232 полностью отремонтированные квартиры в поселке Сарай Абшеронского района.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа предлагает гражданам еще 232 полностью отремонтированные квартиры в поселке Сарай Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в фонде.

Ежемесячная плата за одно- и двухкомнатные квартиры начинается от 376 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора через электронную систему ипотеки и кредитных гарантий с 18 декабря 2023 года.

На сегодняшний день почти 4 260 граждан заключили договоры в рамках механизма аренды с правом выкупа.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявлений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), а также позвонив в колл-центр по номеру "1549".