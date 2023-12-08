В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа предлагает гражданам еще 232 полностью отремонтированные квартиры в поселке Сарай Абшеронского района.
Об этом Report сообщили в фонде.
Ежемесячная плата за одно- и двухкомнатные квартиры начинается от 376 манатов.
Новые квартиры будут доступны для выбора через электронную
На сегодняшний день почти 4 260 граждан заключили договоры в рамках механизма аренды с правом выкупа.
Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявлений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), а также позвонив в колл-центр по номеру "1549".