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В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа предлагает гражданам еще 232 полностью отремонтированные квартиры в поселке Сарай Абшеронского района.
Инфраструктура
8 декабря 2023 г. 12:58
В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа предлагает гражданам еще 232 полностью отремонтированные квартиры в поселке Сарай Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в фонде.

Ежемесячная плата за одно- и двухкомнатные квартиры начинается от 376 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора через электронную систему ипотеки и кредитных гарантий с 18 декабря 2023 года.

На сегодняшний день почти 4 260 граждан заключили договоры в рамках механизма аренды с правом выкупа.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявлений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), а также позвонив в колл-центр по номеру "1549".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayə mənzillərin siyahısına daha 232 mənzil əlavə olunub

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